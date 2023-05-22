В реке Челябинской области нашли тело 20‑летнего парня

Погибший прыгал с друзьями в воду с 10‑метровой высоты

Специалисты областной ПСС вытащили из реки Курасан в Верхнеуральском районе тело 20-летнего мужчины. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. Молодой человек вместе с друзьями прыгал в воду с железобетонного моста. В какой-то момент парень ушел под воду, тогда очевидцы вызвали экстренные службы.

«Спасатели Магнитогорского отряда вели поиск пропавшего в трех направлениях — с берега, с моста и непосредственно на акватории, в указанном очевидцами квадрате. Во время траления „кошками“ тело молодого человека было обнаружено в пяти метрах от берега», — сообщили в областной ПСС.

На прошлой неделе в Сосновском районе на реке Миасс нашли тело 22-летнего мужчины.

