В региональном МЧС опровергли информацию о нахождении челябинской туристки на Эльбрусе

Ранее сообщалось, что в составе туристической группы была жительница областного центра Марина Беликова

В СМИ появились сообщения о том, что одной из спасенных туристов на Эльбрусе была жительница Челябинска 31-летняя Марина Беликова. В региональном ГУ МЧС эту информацию опровергли.

«После поступления в СМИ информации о пострадавшей из Челябинска была проведена работа по уточнению данной информации. Указанная женщина не является жительницей Челябинска», — заверили в ГУ МЧС по области.

Напомним, группа альпинистов из 19 человек пропала на Эльбрусе 23 сентября. На вершине были неблагоприятные погодные условия: скорость ветра достигала 40 м/с, температура — минус 20 градусов, видимость — не более 1 м. Люди находились на высоте 5400 м. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5000 м. В операции участвовали более 40 спасателей.

Погибли 5 человек, в том числе 31-летняя жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук.