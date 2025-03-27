В прошлом году жители Челябинской области перевели мошенникам 3,5 миллиарда рублей

Регион занимает седьмое место в России по количеству дистанционных преступлений

Жители Челябинской области в 2024 году перевели мошенникам 3,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 27 марта, сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев.

В этом году благодаря совместным усилиям банков и правоохранительных органов удалось предотвратить хищение более 70 миллионов рублей в 55 случаях.

Профилактические мероприятия, включая беседы с населением, публикации в СМИ и распространение информационных буклетов, способствуют повышению осведомленности граждан. Установка фигурок полицейских у банкоматов и использование громкоговорителей для информирования населения также дали положительный результат.

«К началу 2025 года благодаря предпринятым мерам количество зарегистрированных дистанционных мошенничеств снизилось на 13%, а краж — на 23%. Это свидетельствует об эффективности совместной работы правоохранительных органов, государственных структур и банков в борьбе с киберпреступностью», — подчеркнул Сергей Космачев.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.