В привокзальном парке Екатеринбурга мужчина зарезал троих человек

Подозреваемый пытался напасть и на прибывших правоохранителей





Сегодня, 17 мая, в парке возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга мужчина зарезал троих собутыльников после распития алкогольных напитков. Пострадавшие скончались. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Четверо мужчин поссорились в парке во время употребления спиртного, один из них напал на товарищей с ножом и зарезал насмерть.

Подозреваемый попытался совершить нападение и на прибывших сотрудников МВД. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

Злоумышленник был ранен и доставлен в больницу.

«Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших. Содействие в задержании полицейским оказали трое военнослужащих Центрального военного округа», — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.