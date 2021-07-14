В пригороде Троицка во время рыбалки утонул мужчина

Южноуралец утонул на глубине почти трех метров

В карьере в пригороде Троицка утонул 53-летний житель поселка Гончарка. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Двое жителей поселка ушли на рыбалку в пригороде Троицка. Один из рыбаков пошел в камыши в карьере ставить сеть и пропал. Напарник, оставшийся на берегу, долго звал товарища, однако все было безрезультатно. Мужчина вызвал спасателей, когда увидел в воде тело друга.

«Спасатели Троицкого отряда с использованием гидрокостюмов транспортировали тело утонувшего 53-летнего мужчины на берег и передали сотрудникам полиции. И хоть расстояние от берега было незначительным, глубина, по словам спасателей, была достаточно большой — около трех метров», — рассказали в пресс-службе региональной ПСС.

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