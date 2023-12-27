В преддверии Нового года мошенники звонят россиянам под видом сотрудников маркетплейсов

Челябинцам напоминают о правилах безопасности

В России зафиксированы случаи мошенничества в виде звонков сотрудников известных маркетплейсов. В преддверии Нового года люди заказывают подарки через интернет-магазины, рассказали в МВД РФ.

«Аферисты сообщили, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, которые затем использовались для хищения товара или денег», — сообщили в ведомстве.



Напоминаем, что доставку необходимо строго соблюдать на страницах и в приложениях маркетплейсов. Не называйте звонящим коды и данные карты.



За 2023 год жители Челябинской области перевели мошенникам более 2,5 млрд рублей.

В Челябинской области открыта горячая линия по борьбе с мошенничеством. Номер *1593.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информационному агентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и ​​в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



