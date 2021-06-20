В поселке Шершневские каменные карьеры в Челябинске сгорел дом

На месте ЧП работают три автоцистерны

Сегодня днем, 20 июня, в поселке Шершневские каменные карьеры в Челябинске сгорел дом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что огонь объял заброшенное здание.

«В 16:20 поступило сообщение о возгорании заброшенного дома. На место выехали три автоцистерны, потому что гидрантов, как в городе, там нет. На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Площадь пожара выясняется»,— сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, пожар произошел сегодня в торговом павильоне, расположенном на площадке перед торгово-выставочным комплексом «Строительный деловой мир» на Свердловском тракте, 1ж. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.