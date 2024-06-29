В поселке под Саткой разлившаяся река затопила дорогу

Бурный поток сносит деревья

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В поселке Межевом в Саткинском районе Челябинской области из берегов вышла река Каменка и затопила дорогу. Вместе с бурным потоком на проезжую часть выносит деревья, камни и мусор. С одной стороны автомобильного моста размыло огромную яму, передает газета «Саткинский рабочий».

В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Очевидцы утверждают, что особо смелые туристы продолжают сплавы по реке, несмотря на разгул стихии.

Сейчас у затопленного моста дежурит экипаж ДПС, до Межевого добираться приходится через Блиновку. Когда откроют дорогу — пока не сообщается: перед запуском транспорта ее очистят и проведут оценку безопасности передвижения на ней.