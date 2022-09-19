В поселке под Миассом из‑за непотушенной сигареты загорелась баня

Огнем уничтожены перекрытие дома и кровля

В поселке Горном из-за неосторожности при курении загорелась кирпичная баня. На место прибыли пять единиц техники и два звена ГДЗС. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пожар случился в минувшие выходные.

«Локализовать пламя удалось в течение пяти минут, после чего оно было полностью ликвидировано. Огонь создавал угрозу соседним постройкам», — сообщили в ведомстве.

Огнем уничтожена кровля бани, мебель и вещи. Пламя успело перекинуться на перекрытие дома — повреждены 70 кв. м стены.

ГУ МЧС по Челябинской области напоминает об опасности курения в помещении.