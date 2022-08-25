В поселке Мирном Сосновского района рабочий оказался под завалами земли в траншее на глубине трех метров. 51-летнего мужчину пришлось выкапывать специалистам, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
К месту ЧР прибыли спасатели и сотрудники пожарной охраны. Руками и лопатами специалисты раскапывали пострадавшего и укрепляли осыпающийся грунт.
Благодаря тому, что пострадавший оставался в сознании, спасатели в ходе работы могли постоянно контролировать состояние мужчины.
«Максимально освободив от грунта, рабочего с помощью альпинистского снаряжения и спецтехники подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.
Как ранее сообщал наш сайт, в Сатке рабочий погиб под завалом земли.