В поселке под Челябинском рабочего засыпало землей на трехметровой глубине

Чтобы вызволить пострадавшего, понадобилась помощь спасателей

В поселке Мирном Сосновского района рабочий оказался под завалами земли в траншее на глубине трех метров. 51-летнего мужчину пришлось выкапывать специалистам, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К месту ЧР прибыли спасатели и сотрудники пожарной охраны. Руками и лопатами специалисты раскапывали пострадавшего и укрепляли осыпающийся грунт.

Благодаря тому, что пострадавший оставался в сознании, спасатели в ходе работы могли постоянно контролировать состояние мужчины.

«Максимально освободив от грунта, рабочего с помощью альпинистского снаряжения и спецтехники подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в Сатке рабочий погиб под завалом земли.