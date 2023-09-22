В поселке под Челябинском пожарные спасли троих детей в горящей квартире

Несовершеннолетние были дома одни

В двухэтажном доме в поселке Красногорском Еманжелинского района загорелась квартира, в которой находились трое детей, сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали 14-летнего, четырехлетнего и трехлетнего детей с балкона по автолестнице.

«Пожар разгорелся в детской комнате, оперативно потушен, дети не пострадали», — сообщили в гарнизоне.

Прошлой ночью в Брединском районе загорелся жилой дом. Из здания эвакуировались пять человек, в том числе трое детей. Огнем уничтожена кровля дома.