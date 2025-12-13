В поселке под Челябинском на пожаре пострадала двухлетняя девочка

Малышка госпитализирована

Сегодня, 13 декабря, в Малой Сосновке в одной из квартир двухэтажного дома вспыхнул пожар. Хозяйка с тремя детьми вышла на улицу и вызвала спасателей. Однако двухлетняя девочка успела надышаться угарным газом, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные обнаружили горение вещей в одной из комнат, а также двух напуганных котов. Они спасли животных и ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.

Предварительно, причиной ЧП стала детская шалость. На месте работают специалисты отдела дознания.

Спасатели призывают южноуральцев контролировать досуг своих детей во избежание несчастных случаев.