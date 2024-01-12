В детском саду в поселке Красное поле (Сосновский район) после сильных снегопадов обрушилась крыша. Учреждения посещают 59 детей. После случившегося занятия приостановлены. Крышу очистили от снега и готовят к восстановлению, сообщает «Сосновская Нива» ссылкой на администрацию Сосновского района.

В администрации заключили договор с организацией, которая проведет обследование всей кровли здания. Также специалисты разработают проектное решение по восстановлению. Подрядчики уже находятся в детском саду.

«Произошло частичное повреждение кровли на площади 12 квадратных метров. Пострадавших и повреждений внутри здания нет. Все коммуникации работают в обычном режиме», — отметили в администрации.
Родителям детей предложили места в детском саду № 25 в микрорайоне Звездном и детском саду № 12 в поселке Мирном.