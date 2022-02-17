В поселке Карталинского района временно расселят жильцов из‑за пожара в многоквартирном доме

В Запасном работает межведомственная комиссия

В Карталинском районе в поселке Запасное 17 февраля от пожара пострадал многоквартирный дом. Из двухэтажного здания эвакуировали жильцов, многие из них не успели забрать документы. Прокуратура города Карталы взяла на контроль ситуацию, прокурор Сергей Чеурин выехал на место пожара, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эвакуированным жильцам предложили жилье и питание, решается вопрос о временном расселении. На месте работает межведомственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим, в том числе с временным расселением.

«Прокурором жителям пострадавшего дома предложена помощь в восстановлении документов. Совместно с представителем администрации проведено собрание эвакуированных жильцов, им предложено временное жилье и питание», — уточнили в прокуратуре региона.

Напомним, летом 2021 года в поселках Запасное и Джабык Карталинского района от природных пожаров пострадали жилые дома. Жителям построили новое жилье в течение нескольких месяцев.