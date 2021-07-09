В поселке Джабык Карталинского района загорелись жилые дома

На ликвидацию огня дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России

Сегодня, 9 июля, в поселке Джабык сгорели жилые дома. Количество пострадавших строений уточняется. Огонь перекинулся со вспыхнувшего накануне, 8 июля, леса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Карталинском районе накануне, 8 июля. На место происшествия были направлены силы МЧС, спасателей, а также авиационная техника. Из-за ветра огонь распространился и на соседние районы — Нагайбакский и Увельский.

Жителей поселка Джабык начали эвакуировать еще сегодня днем. Людей увозили с места происшествия на автобусах и поезде.

Губернатор Алексей Текслер ввел режим ЧС на территории Челябинской области.