В поселке Челябинской области на балконе взорвался самогонный аппарат

Жители дома не пострадали

15 мая в многоквартирном доме в поселке Вишневогорск Каслинского района произошел взрыв. Приехавшие спасатели выяснили, что причиной выбитых стекол на балконе четвертого этажа стал разгерметизировавшийся самогонный аппарат. Об этом рассказали в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

В квартире находились двое взрослых и ребенок, но от взрыва никто из них не пострадал. Кроме выбитых стекол в квартире владельцев аппарата, здание ущерба не получило.

Напомним, ранее в Челябинске задержали мужчину, устроившего испытания самодельной бомбы. Возбуждено уголовное дело.