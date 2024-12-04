В поселке АМЗ может позеленеть вода

В течение пяти дней коммунальщики проверят сети на предмет утечек

На окраине Советского района Челябинска проверят целостность тепловых и внутридомовых сетей. В течение пяти дней коммунальщики будут искать утечки в трубах поселка АМЗ, сообщает МУП «ЧКТС».

Испытания пройдут с 5 по 10 декабря, затронут жилой сектор, социальные и административные здания.

Для выявления утечек используется органический краситель, который меняет цвет воды.

«Если из крана потекла зеленая вода, сообщите об этом в управляющую и ресурсоснабжающую организацию. Если вы заметили зеленые разливы на земле вне дома, сфотографируйте их, зафиксируйте адрес и сообщите в диспетчерскую службу ЧКТС по телефонам +7 (351) 723-01-87, 723-08-62. Фотографии можно направить на электронную почту: chkts@chkts.ru», — говорится в сообщении.



Напомним, уранин — краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет и применяется для изучения пути следования вод, разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой, безопасен для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством.