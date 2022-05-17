В полиции Челябинска рассказали детали конфликта со стрельбой возле «Бургер Кинга»

У хозяина пистолета есть разрешение на оружие

Челябинские полицейские установили участников конфликта, случившегося возле ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» на северо-западе города. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось в ночь на понедельник, 16 мая. Две компании повздорили, и в ходе ссоры один из ее участников выстрелил из травматического пистолета. Ранее сообщалось, что ранение получила женщина, однако выяснилось, что все было совсем не так.

«33-летний владелец оружия пояснил, что зашел со своим знакомым в кафе перекусить. В это время к ним за столик подсела незнакомая женщина, которая по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судимая за совершение преступлений против личности и кражи челябинка стала громко высказывать оскорбления в их адрес, используя нецензурную брань. Мужчина несколько раз попросил ведущую себя неподобающим образом женщину удалиться, в результате чего между ними возник конфликт. В это время мимо шла компания молодых людей, которые решили вмешаться в ситуацию. В результате возникшего конфликта один из участников выстрелил из травматического пистолета в воздух, опасаясь за свою жизнь и здоровье. На этом инцидент завершился, и все участники разошлись», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также установлено, что у челябинца есть разрешение на оружие. Ушиб ноги женщина получила при других обстоятельствах.