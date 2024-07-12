В поисках пропавшего 14‑летнего мальчика приняли участие уже 1800 человек

Поиски ребенка ведутся седьмые сутки

14-летний Арслан Мохаммади пропал 6 июля. Мальчик потерялся в лесу в Еткульском районе. У ребенка ДЦП, и он нуждается в медицинской помощи. Поиск Арслана ведется круглосуточно, с начала операции в ней приняло участие 1800 человек. 11 июля в течение дня мальчика искали более 330 добровольцев, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». К сожалению, Арслан до сих пор не найден.

«Поиск ведется круглосуточно, около штаба всегда многолюдно, часть добровольцев отдыхает в расставленных рядом палатках, чтобы быстрее вновь выйти на задачу. В минувшие сутки к поискам присоединились добровольцы „ЛизаАлерт“ из Республики Башкортостан. Постоянно участвуют представители ведомств и экстренных служб. Даже приезжающие в штаб журналисты не просто освещают ход поиска, но и выходят на задачи вместе с добровольцами», — говорят в «ЛизаАлерт».

Поисковики благодарят всех, кто помогает — связью, едой и водой, оборудованием. И призывают подключиться к поиску ребенка. Штаб организован в поселке Бектыш.