В подвале челябинского предприятия спасатели собрали килограмм разлившейся ртути

На работу ушло более двух часов

В Челябинске сотрудники одного из предприятий во время уборки подвального помещения обнаружили разлившуюся ртуть. Они сразу же эвакуировались и вызвали спасателей. Последние собрали с пола и других поверхностей около килограмма опасного вещества, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели обнаружили в помещении большое количество стеклянных колб с ртутью, часть из которых оказалась разбита. Более двух часов им потребовалось, чтобы собрать опасное вещество со всех поверхностей и обработать их нейтрализующим составом.

Собранную ртуть поместили в специальные контейнеры и отвезли на спецпредприятие для утилизации.