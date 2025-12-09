В подпольном цехе в Каслях изъяли 9 тыс. бутылок паленого спиртного

Общая стоимость сырья и оборудования превысила 7 млн рублей

В Каслях на одной из промышленных площадок полицейские обнаружили крупный подпольный цех по производству паленого алкоголя. Злоумышленники изготавливали поддельные крепкие напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных брендов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В цехе правоохранители нашли свыше 8,6 тысячи бутылок с готовой продукцией без акцизных марок, 2,5 тысячи литров этилового спирта, более 30 тысяч пустых бутылок, а также автопогрузчик и профессиональное оборудование для розлива. Общая стоимость сырья и оборудования составляет около 7 миллионов рублей.

Образцы напитков отправлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве товаров без маркировки.

«Полицейские предотвратили появление на прилавках Южного Урала опасных для потребителей товаров. Контрафактный алкоголь, произведенный в кустарных условиях без соблюдения каких-либо стандартов и санитарных норм, представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан»,— подчеркнули в полицейском главке.

Все причастные к незаконному бизнесу устанавливаются.