В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

Никто из жильцов не пострадал

В Красногорске утром 27 октября произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома по Железнодорожному проезду. Возгорания не последовало, повреждена стена между комнатами, а также стекла в зале и на кухне, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС России: 4 единицы техники, 15 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, 25 октября произошел взрыв в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Предварительной причиной стала утечка газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. В Екатеринбурге 8 сентября взрыв прогремел в девятиэтажке.