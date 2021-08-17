В Подмосковье во время тренировочного полета разбился военный самолет

По предварительным данным, трое членов экипажа погибли

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В Московской области во вторник, 17 августа, во время тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Ил-112В. Об этом сообщают РИА Новости. По предварительным данным, причиной крушения опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В стал отказ двигателя.

По информации РИА, самолет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж, три человека, были испытателями Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов, сообщает ОАК. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В соцсетях появилось видео крушения самолета, снятое жителями Подмосковья.