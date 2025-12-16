В Подмосковье школьник зарезал охранника и ученика

Ребенок скончался

В Московской области возбуждено уголовное дело после нападения в школе. Инцидент произошел утром в одном из учебных заведений поселка Горки‑2 Одинцовского городского округа.

По предварительной информации, несовершеннолетний нанес ножевые ранения охраннику и одному из учеников. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Состояние охранника уточняется.

По факту происшествия следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа регионального СК, включая следователей и криминалистов. Сейчас работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. 15-летнего нападавшего задержали.

Ранее мы рассказывали, как парень из Челябинской области задержал дебошира, который ворвался в школу. Это произошло в апреле 2025 года в Новосинеглазово. 25‑летний мужчина не реагировал на охранника, сломал турникет и разбил компьютер. Его задержал старшеклассник Тигран Исингалеев. Позднее героя наградили в Совете Федерации.