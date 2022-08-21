В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина

Что известно о трагедии на данный момент

Вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался внедорожник «Тойота Ланд Крузер Прадо», в котором находилась 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ЧП произошло около 21:00 на Можайском шоссе. Женщина ехала с фестиваля «Традиция», и вдруг автомобиль, в котором она находилась, взорвался на полном ходу. Дарья Дугина погибла на месте происшествия. В пресс-службе СК сообщают, что, предположительно, в автомобиле, который принадлежал отцу Дугиной, сработало установленное взрывное устройство, а затем машина загорелась.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 стать 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Проводится осмотр места происшествия и ряд экспертиз. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер»,— уточнили в пресс-службе СКР.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале заявил, что террористы украинского режима пытались ликвидировать самого Александра Дугина, однако в его автомобиль села его дочь, и погибла она.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Телеграм-канале написала, что если озвученная Пушилиным версия подтвердится, то нужно будет вести речь о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.