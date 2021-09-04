В пластовской горбольнице пациент напал с ножом на соседа по палате

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали сотрудники Росгвардии

В городской больнице Пласта один из пациентов нанес ножевое ранение своему соседу по палате. Старшая медсестра сразу же сообщила о случившемся в полицию, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 2 сентября в туберкулезном отделении больницы. В одной из палат между пациентами произошел конфликт, в ходе которого один из больных схватил нож и вонзил его в грудь другому лечащемуся.

«О случившемся войскам национальной гвардии РФ сообщили в дежурной части ОМВД России по Пластовскому району. Прибыв на место, росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 59-летний житель города Нефтекамск Республики Башкортостан»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавшим оказался 53-летний житель деревни Новая Соболевка Аргаяшского района. Мужчине уже сделали операцию, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Нож изъяла выезжавшая на место следственно-оперативная группа. Подозреваемого увезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Напомним, в одном из кафе Магнитогорска мужчина поссорился с другими посетителями, разбил бутылку и ранил трех молодых людей. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции.