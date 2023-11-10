В Пластовском районе кошка спасла ребенка во время пожара

Животное разбудило девочку, и они вместе покинули горящий дом

В селе Радиомайка Пластовского района бдительная кошка разбудила спящего ребенка, когда в доме начался пожар, и тем самым помогла им обоим вовремя эвакуироваться. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба южноуральского МЧС.

ЧП произошло еще неделю назад, но подробности стали известны только сейчас. Возгорание началось ночью из-за короткого замыкания в электросчетчике. В это время дома находились только малолетняя дочь хозяев и кошка по кличке Соня. Почуяв дым, животное стало настойчиво скрестись в комнату, где спал ребенок, пока тот не проснулся. Когда девочка открыла дверь и увидела, что в доме пожар, она схватила кошку и выскочила в окно.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Благодаря героической кошке никто не пострадал.