В Пласте водитель Kia сбил 16‑летнюю девушку

Школьница получила травмы

Сегодня, 21 марта, на улице Чернышевского в Пласте 57‑летний водитель Kia сбил 16‑летнюю девушку, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Школьница шла по краю проезжей части в попутном направлении. Девушка получила травмы.

«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — напомнили в ГАИ.