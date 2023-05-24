В Пласте водитель Cadillac пойдет под суд за гибель семейной пары в ДТП

В аварии пострадала и годовалая девочка

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 69-летнего жителя Верхнеуральского района. Его обвиняют в гибели двоих человек в лобовом ДТП, сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария случилась 9 февраля прошлого года на 37-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Обвиняемый уснул за рулем Cadillac, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.

В аварии погибли водитель и пассажирка Chevrolet. Их годовалая дочь получила переломы ребер.

«В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого: два земельных участка и два здания стоимостью более 14 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пластский городской суд», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.