В Пласте ВАЗ сбил двух пешеходов, двигаясь задним ходом

Один из пострадавших погиб

В Пласте устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия: ВАЗ-21074, двигаясь задним ходом, сбил двух пешеходов, один из которых скончался, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды Госавтоинспекции Челябинской области.

Инцидент произошел сегодня, 9 апреля, днем у дома 49а на улице Октябрьской. По предварительным данным, 66-летний мужчина завел машину, не убедившись, что задняя передача выключена, и наехал на людей.

В результате ДТП двое 38-летних пострадавших были госпитализированы, одного из них спасти не удалось, он умер в больнице.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.