В Пласте утонул сплавлявшийся на деревянном плоту мужчина

Тело погибшего обнаружили водолазы

Трое мужчин отправились плавать на самодельном деревянном плоту в пластовском карьере. В какой-то момент плот перевернулся, один мужчина упал в воду и утонул. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Друзья решили пойти купаться на самодельном судне, позабыв, что один из товарищей не умеет плавать. Плот перевернулся, и 32-летний мужчина оказался под водой. Самостоятельно помочь тонущему приятелю двое других отдыхающих не смогли.

«Прибывшие на место ЧП спасатели Троицкого отряда областной ПСС в ходе водолазных погружений обнаружили тело утонувшего в 15 метрах от берега на глубине около 8 метров, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее писал наш сайт, на прошлой неделе в реке Урал в Магнитогорске утонул молодой мужчина. В Агаповском районе 72-летний пенсионер ушел купаться в реке Бахта и не вернулся.

ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения в воде для взрослых и детей.

