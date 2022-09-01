Пластский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшего главы Демаринского сельского поселения Александра Докалова, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Напомним, что Александра Докалова задержали по делу о превышении должностных полномочий. Прокуратурой Пласта была проведена проверка, в ходе которой установили, что экс-глава администрации выдавал фиктивные выписки о праве пользования земельными участками. В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, судом сохранен арест на имущество подсудимого: земельный участок и жилое помещение», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
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