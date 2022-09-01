В Пласте осудили экс‑главу поселения за аферы с землей

Александру Докалову назначили штраф

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, судом сохранен арест на имущество подсудимого: земельный участок и жилое помещение»,

— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.