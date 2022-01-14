В Пласте мужчина поджег прилавок магазина

Подозреваемого ищет полиция

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В Пласте неизвестный мужчина зашел в продуктовый магазин и поджег прилавок. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 14 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, о чем-то говорит с кассиром, потом у прилавка поджигает коробку или ящик.

«Сообщение от владелицы магазина зарегистрировано 13 января рано утром. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется поиск подозреваемого. Пострадавших нет. Ущерб оценивается», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным очевидцев, мужчина пытался поджечь еще одну бутылку снаружи магазина, однако она не загорелась.