В Пласте два человека погибли на пожаре в частном доме

Огонь вспыхнул из‑за непотушенной сигареты

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Сегодня, 10 января, в Пласте загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание началось на кухне, там пожарные заметили прожженный сигаретой диван. Вероятно, хозяин квартиры уснул с сигаретой. Мужчина погиб от отравления угарным газом.

«Также в доме нашли женщину в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали, однако спасти пострадавшую медикам не удалось», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напоминаем, установленный в доме пожарный извещатель вовремя оповестит о беде и прервет самый крепкий сон.

Как ранее сообщал наш сайт, в новогодние праздники в регионе случилось 105 пожаров.