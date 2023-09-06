В Пласте 14-летняя пассажирка байка пострадала в ДТП с мотоциклом

За рулем находились подростки

В Пласте 15-летний водитель мотоцикла Shoneray Patron на нерегулируемом перекрестке столкнулся с движущимся впереди питбайком Racer под управлением 15-летнего подростка. В аварии пострадала 14-летняя девочка, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

Сотрудники ГИБДД напоминают об ответственности родителей за досуг детей-подростков. В случае выявления подобного правонарушения несовершеннолетним водителем в возрасте до 16 лет он отстраняется от управления, транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям не покупать для своих детей мопеды и скутеры, а также призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль и напоминают, что за управление водителем мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность», — прокомментировали в региональном полицейском главке.