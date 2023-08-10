В пищеблоки детских садов и школ Миасса поступила небезопасная для питания печень

Субпродукт с двухгодичным сроком хранения получили 14 соцучреждений

В Миассе 14 детских садов и школ получили для своих столовых говяжью печень с длительным сроком хранения. Однако по техрегламенту в таких учреждениях можно использовать субпродукты со сроком годности не более шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора области.

140 килограммов печени выработали в Брянской области в декабре 2022 года. Срок годности — до декабря 2024-го. Уполномоченное лицо миасского предприятия оформило ветеринарные сопроводительные документы, и по ним продукт отправили в садики и школы Миасса.

В Россельхознадзоре отметили, что для питания детей дошкольного и школьного возраста нельзя использовать субпродукты (печень, язык, сердце) со сроками годности более шести месяцев.

За нарушение требований предприятию вынесено предостережение, а в 14 миасских садиков и школ направили сообщения о получении продукции, которую нельзя использовать для детского питания.

Напомним, осенью прошлого года детские сады и школы Челябинска получили печень с перебитыми сроками годности. Местные бизнесмены решились на фальсификацию, чтобы быстрее сбыть с рук продукт.