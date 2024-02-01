В Челябинской области стартовали проверки иностранцев в рамках нового этапа мероприятия «Нелегальный мигрант». В первый день полицейские привлекли к административной ответственности 62 нарушителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
С начала 2024 года возбуждено 145 уголовных дел в сфере миграции и пресечено более 1000 административных правонарушений. Судами принято 127 решений о выдворении мигрантов за пределы страны.
Добавим, что ранее в Челябинске задержали женщину, которая прописала в своей квартире более 60 мигрантов. В отношении жительницы Тракторозаводского района возбуждены уголовные дела.
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