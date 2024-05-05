В парке Магнитогорска дерево рухнуло на 9‑летнего мальчика

Он получил ушиб грудной клетки

В праздничные выходные в Магнитогорске произошло ЧП: когда 9-летний мальчик возвращался домой через парк, на него рухнуло дерево. Выбраться ребенку помог проезжавший мимо на самокате мужчина. Следственный комитет по факту произошедшего проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Известно, что инцидент произошел 1 мая. День был ветреным. В какой-то момент во время очередного порыва ветра дерево затрещало и тут же упало на проходившего мимо мальчика. Он получил сильный ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.