В Озёрске директор предприятия скрыл около 10 миллионов рублей от налогов

Виновному назначили денежный штраф.

В Озёрском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении директора горнодобывающего предприятия ООО «Порфирит», которое специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев на территории Челябинской области. Мужчина, являющийся жителем Московской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, директор предприятия сокрыл около 9,6 миллиона рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. Он это сделал умышленно, путём заключения договоров с юридическим лицом.

«При этом у ООО „Порфирит“ в 2018—2019 годах имелись оборотные средства на общую сумму свыше 13 миллионов рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание», — рассказали в областной прокуратуре.

Судья назначил подсудимому наказание в виде штрафа на сумму в 700 тысяч рублей. Деньги будут переданы в доход государству.