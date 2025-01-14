В Озерске женщина лишилась более трех миллионов рублей, поверив мошенникам

Потерпевшую обманули по легенде «посылка на почте»

В Озерске женщина перевела все свои накопления — 3,3 миллиона рублей — после звонка мошенников, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала потерпевшей позвонили якобы c «Почты России» и сообщили о том, что в одном из отделений хранится посылка на ее имя. Чтобы получить отправление, жертву попросили продиктовать код из СМС.

«Затем мошенники начали звонить ей, представившись работниками правоохранительных органов и банков. Они убедили женщину, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным и пытаются похитить ее сбережения. Чтобы их защитить, ей предложили перевести деньги на „безопасный счет“», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отделении банка озерчанка сняла крупную сумму, которую собирала долгое время, упаковала деньги в коробку и передала их курьеру. Позже она выполнила другие инструкции мошенников, сняв остаток средств и переведя его на указанный «резервный» банковский счет.

Позже потерпевшая поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.