В Озерске завотделением 6 лет держал здорового человека в психбольнице

За это от родственника престарелой женщины получил почти миллион

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Житель Сургута 5 лет держал свою бабушку в психбольнице в закрытом городе Челябинской области. Мужчина платил заведующему отделением, который оставлял женщину в лечебном стационаре по надуманным основаниям. Это не сюжет сериала, а реальное преступление, выявленное полицейскими, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, с 2016 по 2021 годы подозреваемый получил взятку в виде денег в размере не менее 882 тысяч рублей от жителя Сургута за совершение незаконных действий, выраженных в содержании в лечебном учреждении престарелой родственницы», — говорится в сообщении.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Он арестован. По месту жительства обвиняемого прошли обыски. Сейчас следователи выясняют, были ли иные аналогичные эпизоды в его биографии.