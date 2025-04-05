В Озерске завершены поиски 15‑летнего подростка

Парень погиб

Сегодня, 5 апреля, в Озерске волонтеры завершили поиски 15-летнего Максима, который пропал 3 апреля. Парень погиб, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Парень погиб. Следов криминала не обнаружено»,— уточнил собеседник.

Напомним, подросток ушел из дома в минувший четверг днем и не вернулся. На связь он не выходил. Сегодня на поиски парня отправились все неравнодушные граждане — подключиться к поискам призвал глава города Сергей Гергенрейдер в соцсетях.

Пару часов спустя мэр сообщил, что поиски завершены.