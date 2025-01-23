В Озерске закончено дело о коррупции в сфере дорожного строительства

На скамью подсудимых сядет посредник, передавший взятку инженеру управления капстроительства города

В Озерске Челябинской области завершено расследование коррупционного дела, фигурантом которого был в том числе представитель местной мэрии. Речь идет о взяточничестве в управлении капстроительства «запретки», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 по 30 апреля прошлого года обвиняемый — технический директор коммерческой организации — выступил посредником в передаче взятки в размере 220 тысяч рублей ведущему инженеру отдела капитального строительства МКУ «Управление капстроительства Озерского городского округа» в целях осуществления беспрепятственной приемки выполненных работ, а также подписания актов выполненных работ по муниципальным контрактам по благоустройству улично-дорожных сетей в ОГО.



Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя уже рассматривается в суде.