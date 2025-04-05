В Озерске второй день разыскивают 15‑летнего подростка

Парень ушел из дома 3 апреля

В Озерске разыскивают 15-летнего Максима Цинн, который ушел из дома днем 3 апреля и пропал. Сегодня в 11:30 у ДК «Маяк» соберутся добровольцы для поиска подростка. Власти города просят всех неравнодушных оказать помощь волонтерам.

Парню на вид 15 лет. У него европейский тип лица и худощавое телосложение. Волосы до плеч коричневого цвета. Рост подростка — около 165 сантиметров. Максим был одет в толстовку и штаны черного цвета и черно-белые кеды.

Всех, кто знает что-то о местонахождении Максима, просят сообщить в отдел полиции или по телефону 02.