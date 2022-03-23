В Озерске водитель-бесправник устроил ДТП с пострадавшими

Мужчина выехал на полосу встречного движения

На Татышском шоссе в Озерске 26-летний водитель «Киа-Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в УМВД по городу.

Авария случилась накануне. Водитель-бесправник не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем «Киа-Рио», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

«В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в УМВД по Озерску.

Как ранее сообщал наш сайт, ночью 22 марта грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с фурой «Луидор». Водителя второго большегруза зажало между машинами. Пострадавший получил перелом обеих ног. За его жизнь боролись медики кыштымской больницы, однако мужчина скончался.