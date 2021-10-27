В Озерске виновник ДТП, в котором погибла женщина заключен под стражу

Водитель был в состоянии опьянения

Смертельная авария произошла в Озерске 25 октября, на перекрестке улиц Свердлова и Уральской. Пьяный молодой человек, без водительского удостоверения выехал с проезжей части на тротуар и наехал на пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм. /Об этом сообщает отдел УМВД России по городу Озерск.



Водитель скрылся с места преступления, но его автомобиль нашли на стоянке недалеко от места аварии. Виновника разыскали и задержали.

Ранее мужчину уже лишали прав за ДТП и вождение в нетрезвом виде, на основании этого ходатайство о заключении под стражу поддержали в суде.

Заведено уголовное дело, а виновник происшествия помещен в следственный изолятор. За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.