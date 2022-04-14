В Озерске участковый отговорил пенсионерку переводить деньги на «безопасные счета»

66-летняя женщина до вмешательства полицейского успела перевести мошенникам 400 тысяч рублей

Участковый уполномоченный полиции Юрий Гиматов увидел женщину возле банкомата в Озерске. Она разговаривала по телефону, держала в руках чеки и деньги. Полицейский сразу заподозрил, что пенсионерка общается с мошенниками. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«Чтобы уберечь женщину от финансовых потерь, подошел к ней, представился, показал свое служебное удостоверение и задал ей вопросы. Поняв, что местная жительница перечисляет денежные средства мошенникам, начал убеждать ее в необходимости прервать разговор. Он попросил дать ему телефон для разговора. Женщина пояснила, что уже общается с сотрудником правоохранительных органов, который „помогает“ ей сберечь деньги от хищения мошенниками. Однако сотруднику полиции абонент представился родственником озерчанки, а потом и вовсе прервал связь. Благодаря действиям участкового уполномоченного полиции женщина не перевела незнакомцу 100 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

До прихода на помощь участкового озерчанка успела перевести 400 рублей на разные абонентские номера. Потерпевшая отметила, что звонившая ей девушка была очень убедительна.

В полиции по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.