В поселке Новогорном сотрудники ГАИ заметили ВАЗ-2115, водитель которого демонстрировал странную езду. Инспекторы организовали преследование. Но гонщик не унимался, к погоне присоединился экипаж из Аргаяшского района. В итоге полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы нарушитель остановился, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
За рулем оказался пьяный 19-летний парень, причем без водительского удостоверения. В момент ЧП в салоне авто находились еще четверо молодых людей.
Но и это еще не все. ВАЗ был угнан.
Составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео погони смотрите в нашем телеграм-канале.