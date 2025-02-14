В Озерске пьяный водитель с четырьмя пассажирами в салоне пытался скрыться от экипажей ДПС

Авто оказалось в угоне

В поселке Новогорном сотрудники ГАИ заметили ВАЗ-2115, водитель которого демонстрировал странную езду. Инспекторы организовали преследование. Но гонщик не унимался, к погоне присоединился экипаж из Аргаяшского района. В итоге полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы нарушитель остановился, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

За рулем оказался пьяный 19-летний парень, причем без водительского удостоверения. В момент ЧП в салоне авто находились еще четверо молодых людей.

Но и это еще не все. ВАЗ был угнан.

Составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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