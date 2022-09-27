В Озерске полицейские разыскивают очевидцев аварии с пострадавшим

Водитель скрылся с места ДТП

В Озерске Челябинской области полицейские разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадал мужчина. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по ЗАТО городу Озерску.

В период с 18:30 до 19:20 26 сентября на улице Кыштымской напротив маслозавода неизвестный на неустановленном автомобиле наехал на мужчину-пешехода и скрылся с места аварии. Горожанин в результате ДТП получил травмы.

«Просим граждан, владеющих какой-либо информацией, сообщить о ней в дежурную часть управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: +7 (35130) 25085, 02 или 102», — сообщили в ведомстве.

Также в УМВД подчеркнули, что анонимность очевидцев гарантируется.