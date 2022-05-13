В Озерске полицейские преследовали пьяного автомобилиста без водительского удостоверения

Нарушителю грозит 15 суток административного ареста

Полицейские Озерска задержали 37-летнего пьяного водителя, не имевшего водительского удостоверения. Чтобы поймать нарушителя, правоохранителям пришлось начать погоню и зажать «Жигули» между служебными машинами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Сотрудники ГИБДД решили остановить подозрительного водителя для проверки, но тот проигнорировал законные требования и продолжил движение. Началось преследование, в результате ВАЗ-2101 нарушителя зажали между двумя служебными автомобилями.

Правоохранители составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав (ч.3 статьи 12.8 КоАП РФ), за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (ч.1 статьи 12.1 КоАП РФ) и за невыполнение законного требования сотрудника полиции (ч. 2 статьи 12.25 КоАП РФ).

Мужчине может грозить 15 суток административного ареста. Автомобиль нарушителя увезли на специализированную стоянку.